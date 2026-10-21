На слушаниях в Верховном суде Австралии свидетельница под псевдонимом Элизабет Кеннеди рассказала присяжным о поездке с бывшим полицейским Бо Ламарре-Кондоном в белом фургоне на ферму в районе Бунгонии к югу от Сиднея. Ламарре-Конлон предстал перед судом по обвинениям в убийствах Джесси Бэрда и Люка Дэвиса в феврале 2024 года. Он не признал вину, а его адвокаты планируют ссылаться на самооборону, сообщает ABC News.

Поездка на ферму

По словам Кеннеди, 21 февраля 2024 года они остановились у магазина Bunnings в районе Гоулберна, где обвиняемый попросил ее заплатить за угловую шлифовальную машину. Свидетельница заявила, что в задней части фургона лежал синий брезент, а в салоне ощущался лимонный запах, словно автомобиль убирали.

Кеннеди также сказала, что ей не разрешали закрывать окна или выключать кондиционер, а также попросили выключить телефон. На вопрос о пункте назначения Ламарре-Конлон, согласно ее показаниям, ответил, что они едут на ферму.

Показания о действиях на территории

Свидетельница рассказала, что на ферме обвиняемый заявил, будто знает владельцев и должен попасть на территорию, чтобы «спасти» скот. По ее словам, он в перчатках срезал замок на воротах угловой шлифовальной машиной, а перед этим просил ее накрыть номерные знаки мусорными пакетами. Кеннеди отказалась, после чего он, как она утверждает, сделал это сам.

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По словам свидетельницы, она ждала у ворот от 30 до 40 минут. Когда Ламарре-Конлон вернулся в резиновых сапогах, он попросил ее молчать, проверил, не звонила ли она кому-либо, и сказал, что должен позже вернуться на ферму, но не хочет втягивать ее в это.

Ранее присяжные услышали о предполагаемой попытке утопить тела мужчин в пруду на территории фермы в сельской Бунгонии. По данным суда, тела в итоге нашли возле монастыря в районе Бунгонии через восемь дней после предполагаемых убийств.

Записи камер наблюдения

Суд также обнародовал двухчасовую подборку записей камер наблюдения за 20 февраля 2024 года. По версии обвинения, на видео зафиксированы перемещения Ламарре-Конлона между районами Кенсингтон, Бальмейн и Паддингтон, в том числе на его Tesla, арендованном автомобиле и белом фургоне.

На одной из записей он покупает в Bunnings в Александрии дрель, сверло, светоотражающую одежду, резиновые сапоги, брюки и противопылевые маски.

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