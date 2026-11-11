На ферме возле Кайнетона в австралийском регионе Баросса спасли тёлку, которая была на третьем месяце стельности и упала примерно на три метра в заброшенную разведочную шахту на территории старого карьера. Животное получило лишь незначительные порезы и ушибы и после операции находилось в стабильном состоянии, сообщает ABC News Australia.

Операция длилась три часа

В спасательной операции, продолжавшейся около трёх часов, участвовали ветеринар Сал Морелли и почти 15 волонтёров SES и CFS. По словам ветеринара, тёлка была истощена и находилась в состоянии стресса, поскольку, вероятно, всю ночь пыталась выбраться из ямы.

Животному ввели лёгкое успокоительное, после чего его подняли из шахты с помощью специальной подъёмной шлейки. Когда тёлка коснулась земли, она сразу отошла от места спасения.

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Отверстие было прикрыто ветками

Заместитель руководителя подразделения SES в Капунде Гюнтер Шульц рассказал, что заброшенная шахта находилась на территории хозяйства как минимум несколько десятилетий и ранее была прикрыта. Во вторник животное прошло по веткам и палкам, которые закрывали отверстие, и провалилось внутрь.

Из-за расположения шахты на холме к ней не смогли доставить обычный кран. Для подъёма тёлки использовали погрузчик соседа. Специальная шлейка позволила поддерживать животное ремнями и распорной балкой, чтобы снизить риск травмирования во время подъёма.

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