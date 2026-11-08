В австралийском городе Вагга-Вагга двум мужчинам в возрасте 18 и 56 лет и 53-летней женщине предъявили обвинения в пособничестве после предполагаемого убийства, связанного с домашним насилием. Как сообщает ABC News, полиция считает, что все трое были знакомы с погибшей Даниэль Медгвик.

Гибель Даниэль Медгвик

23-летнюю Даниэль Медгвик 19 сентября нашли в доме в районе Курингал с множественными ножевыми ранениями верхней части тела. Несмотря на усилия парамедиков, она умерла на месте.

В тот же день полиция задержала 31-летнего мужчину, который, по данным ABC News, предположительно был ее партнером. Ему предъявили обвинение в убийстве, связанном с домашним насилием. Его дело находится на рассмотрении суда.

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Новые обвинения

Расследование ведется в рамках операции Strike Force Ralore. В субботу полиция провела обыск в доме в Вагга-Вагга, после чего задержала троих подозреваемых.

Всем троим отказали в освобождении под залог. Ожидается, что 23 декабря они вновь предстанут перед судом. Реестр Counting Dead Women Australia сообщил, что по состоянию на 8 ноября 2026 года в стране были убиты 41 женщина.

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