В Австралии учителю Броди Люку Андерсону запретили работать в любой государственной школе штата Новый Южный Уэльс. Местный суд Ньюкасла признал его виновным по двум эпизодам умышленной съёмки интимных изображений без согласия.

Обстоятельства дела

Как сообщает ABC News, эпизоды произошли в марте 2024 года в гостиничном номере в Сиднее. Согласно материалам полиции, Андерсон сделал две фотографии совершеннолетнего мужчины, который спал обнажённым на кровати. Второй снимок был сделан примерно через полчаса после первого.

Обвинения не касались ученика школы, в которой работал Андерсон. Перед вынесением приговора он извинился в письме судье Джорджине Дарси за причинённую боль. В суде Андерсон также заявил, что ошибочно считал фотографирование допустимым, однако признал, что это не оправдывает его действия.

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Наказание и запрет на работу

Суд не назначил Андерсону лишение свободы и не зарегистрировал судимость. Вместо этого ему назначили двухлетнее наказание в обществе в форме приказа об условном освобождении. Его условия будут действовать до ноября 2028 года.

В течение этого времени Андерсон не должен совершать новых правонарушений и обязан являться в суд по требованию. Он также обязан удалить или уничтожить интимные изображения потерпевшего, созданные с нарушением закона.

Снимки хранились в телефоне Андерсона. После ареста в прошлом месяце он признал свою причастность, а изображения были показаны полиции. Департамент образования Нового Южного Уэльса сообщил, что Андерсон больше не работает и не может работать ни в одной государственной школе штата.

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