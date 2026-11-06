Австралийская комиссия по трудовым отношениям отклонила заявление итальянского шеф-повара Давиде Тамбуреллы, которого уволили из ресторана La Costa Restaurant and Bar в Брисбене после ряда жалоб на его поведение. Одна из них касалась отказа готовить пиццу с ветчиной и ананасом для гостей мероприятия.

Тамбуреллу уволили 20 мая. По данным The Guardian, на которые ссылается Channel NewsAsia, клиент, организовывавший мероприятие стоимостью более 15 тысяч австралийских долларов, отдельно попросил приготовить такие пиццы. Шеф-повар считал добавление ананаса в пиццу оскорблением своей культуры как итальянца.

Отказ от ананаса

В решении комиссии указано, что Тамбурелла признал: в течение четырех лет он трижды отказывался выполнять аналогичные указания. Он также просил работодателя выяснить, почему итальянцы могут так остро возражать против ананаса на пицце.

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В то же время у руководства ресторана были претензии и по другим причинам, в частности к лексике шеф-повара, его общению с коллегами и поведению во время обслуживания. Тамбурелла также получил травму на работе, ударившись о металлические перила и сломав правую руку в двух местах.

Заявление подали с опозданием

После увольнения повар обратился в комиссию, утверждая, что решение работодателя нарушило австралийский Закон о справедливом труде и частично было связано с его производственной травмой. Бывший управляющий директор ресторана Эллиот Ингрэм это отрицал, заявив, что травма, больничный и требование о компенсации не повлияли на увольнение.

Комиссар Дженнифер Гант не рассматривала по существу, было ли увольнение законным и мог ли отказ готовить пиццу быть основанием для него. Она установила, что Тамбурелла подал заявление после установленного законом 21-дневного срока и не привел исключительных обстоятельств для его продления.

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