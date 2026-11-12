В общине Кунибба на крайнем западе Южной Австралии открыли обсерваторию для наблюдения за звёздным небом, развития туризма и передачи традиционных историй коренных народов. Объект создали в партнёрстве с компанией космических услуг Southern Launch, сообщает ABC News.

Обсерватория позволяет наблюдать за полигоном Koonibba Test Range, который расположен примерно в 40 километрах к северо-западу от города Седуна. В ней установлен телескоп Sky-Watcher Flextube 400P, длина которого в разложенном виде превышает 150 сантиметров.

Туризм и обучение общины

Председатель совета Koonibba Community Aboriginal Corporation Джеральдин Вере заявила, что около 20 жителей общины планируют обучить работе в обсерватории. После этого там хотят развивать туристическое направление. Вере отметила, что в детстве слушала у костра рассказы старейшин о звёздах, а новый объект поможет продолжить эту традицию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Генеральный директор Southern Launch Ллойд Дамп сообщил, что строительство обсерватории стоило более 1 млн долларов. По его словам, она должна принимать посетителей, которые будут приезжать наблюдать за запусками ракет и возвращением космических капсул. Southern Launch запускает коммерческие ракеты с полигона Koonibba Test Range с сентября 2020 года.

Предостережения относительно сакральных знаний

В то же время старейшина народа Гугада тётя Сью Хейзелдайн выразила опасения, что для туристов сложную связь коренных народов со звёздным небом могут чрезмерно упростить. Она подчеркнула, что учит внуков и правнуков ориентироваться по звёздам, и считает важным передавать более глубокое культурное значение этих историй.

Руководитель Koonibba Community Aboriginal Corporation Кори Макленнан сказал, что проект должен создать рабочие места, привлечь инвестиции и дать молодёжи возможность изучать науку, технологии и космос, сохраняя связь с землёй предков. Southern Launch также управляет космодромом Whalers Way Orbital Launch Complex на полуострове Эйр, который всё ещё развивается.

Читай нас в