Исследователи, изучавшие геологические формации хребта Флиндерс в Южной Австралии, обнаружили следы крупных подводных каньонов, существовавших около 550 миллионов лет назад. Последующее повышение уровня моря заполнило эти каньоны осадками и создало условия для сохранения одних из самых богатых в мире эдиакарских ископаемых остатков, сообщает ScienceAlert.

Каньоны глубиной до 280 метров

Ученые реконструировали облик местного ландшафта в конце эдиакарского периода, который продолжался примерно от 635 до 538,8 миллиона лет назад. Они зафиксировали каньоны, ориентированные на юго-восток, глубиной до 280 метров и шириной более 6 километров в некоторых местах.

По выводам авторов работы, формирование каньонов началось после значительного падения уровня моря. Позже уровень моря вновь поднялся, территорию затопило, а каньоны быстро заполнились осадочными породами. Анализ отложений также указывает на мощные водные потоки, способные перемещать большие объемы материала. Исследователи считают, что ключевую роль в формировании каньонов сыграла подводная эрозия, а не только речные процессы.

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Условия для сохранения мягкотелых организмов

Особое значение для палеонтологов имеет слой кварцита Ронзли — эдиакарский член. В нем сохранились деликатные отпечатки мягкотелых организмов эдиакарской биоты, которые обычно плохо сохраняются в ископаемом виде.

Эдиакарская биота включала разнообразных преимущественно мягкотелых существ крупного размера и сложного строения. Эти организмы жили до кембрийского взрыва, а многие из них исчезли во время массового вымирания примерно 550 миллионов лет назад. Исследователи отмечают, что изменения уровня моря и локальные геологические процессы вместе сформировали условия для исключительной сохранности ископаемых остатков. Результаты исследования опубликовали в журнале Earth and Planetary Science Letters.

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