Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, обнаружили, что записи датчиков на запястье показывали различия в движениях рук во время ходьбы почти за семь лет до постановки диагноза болезни Паркинсона. О результатах исследования сообщает ScienceAlert.

Данные более 73 тысяч человек

Ученые проанализировали пригодные для использования записи 73 413 участников UK Biobank — долгосрочного исследования здоровья. В рамках этого проекта более 100 тысяч добровольцев носили датчик на запястье в течение недели. Данные участников отслеживали по медицинским записям на протяжении до десяти лет.

После ношения устройства диагноз болезни Паркинсона получили 314 участников. Команда использовала программу Watch Walk, которая выделяла в записях периоды ходьбы и оценивала количество шагов, скорость движения и регулярность шагов. Алгоритм учитывал направление запястья и характер его движения, чтобы отличить взмах руки во время ходьбы от других движений.

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Различия в ходьбе

Участники, которым диагноз поставили в течение 40 месяцев после измерения, в среднем делали около 4 тысяч шагов в день. Среди людей без зафиксированного диагноза в течение периода наблюдения этот показатель составлял примерно 6,4 тысячи шагов. У людей, которым впоследствии поставили диагноз, также наблюдались более низкая максимальная скорость ходьбы, иной ритм шагов и различия в доле ходьбы более продолжительными непрерывными отрезками.

Отдельно исследователи установили, что люди, которым впоследствии диагностировали болезнь Паркинсона, меньше времени во время ходьбы естественно двигали руками. Различие наблюдалось даже в записях, сделанных почти за семь лет до диагноза.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что результаты показывают различия между группами и не позволяют определить для конкретного человека, разовьется ли у него болезнь Паркинсона. На походку могут влиять боль, лекарства и другие состояния здоровья. Данные о движениях каждого участника собирали только в течение одного периода мониторинга, поэтому исследователи не могли установить, когда именно начинались изменения движений рук. Результаты опубликованы в Journal of Neural Transmission.

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