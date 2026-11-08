В регионе Восточный Гиппсленд в штате Виктория, Австралия, 53 южные гигантские роющие лягушки, находящиеся под критической угрозой исчезновения, были выпущены в дикую природу после природоохранной программы разведения. Как сообщает ABC News Australia, животных вырастили специалисты Melbourne Zoo и Healesville Sanctuary.

Спасены после пожаров

Головастиков лягушек обнаружили после масштабных лесных пожаров сезона 2019–2020 годов, известных как Black Summer. Огонь уничтожил значительные площади лесной среды обитания вида в Восточном Гиппсленде. Герпетолог Snowline Ecology Мэтт Клэнси назвал чудом то, что головастиков нашли в водоемах размером не больше лужи.

По его словам, часть территорий выгорела полностью и осталась без растительности, что, по мнению специалистов, могло серьезно повлиять на отдельные популяции этих лягушек. В 2021 году Клэнси вместе с другими учеными и экспертами по дикой природе работал над перевозкой спасенных головастиков в Healesville Sanctuary.

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Первое разведение в неволе

В Healesville Sanctuary головастиков вырастили до метаморфоза, а в прошлом году этот вид впервые успешно развели в неволе. Смотрительница видов под угрозой исчезновения Zoos Victoria Меган Лейн отметила, что эта работа позволила сохранить генетический материал лягушек для будущих поколений и получить новые данные о виде.

Южная гигантская роющая лягушка имеет большие глаза и сильные конечности и примерно размером с крикетный мяч. Она распространена на юго-востоке Австралии — от территорий к югу от Кенгуру-Вэлли в Новом Южном Уэльсе через Викторию до Уолхаллы в центральном Гиппсленде. На численность вида повлияли пожары, засухи и хитридиомикоз — распространенное заболевание амфибий.

Лягушки проводят большую часть времени под землей и выходят на поверхность для размножения после сильных осадков, поэтому общая численность вида не установлена. В штате Виктория известно менее пяти мест их размножения. После выпуска ученые будут следить за лягушками, а установленные в лесу устройства для записи звуков помогут фиксировать их характерные голоса и определять потенциальные участки размножения.

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