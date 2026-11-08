В Австралии на этой неделе представили коллекцию монет номиналом 1 и 2 австралийских доллара с изображениями шести животных, обитающих на территории Борролула-Кантри, и их названиями на языке гуданжи. Часть двухдолларовых монет уже поступила в обращение.

Дизайн серии Our Animals, Our Country создала художница Риа Данк, родом из Борролулы в районе залива Карпентария на Северной территории. Она имеет корни народов гуданжи/вакая и калькадун и работает под творческим именем nardurna, что означает «женщина».

Язык на повседневных предметах

Как сообщает ABC News, художница хотела, чтобы дети в ее родной общине могли узнавать на монетах животных, знакомых им по местным историям и окружающей среде. По ее словам, главная цель проекта — сохранение языка гуданжи, носителей которого осталось немного.

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Организация First Languages Australia отметила, что из более чем 700 задокументированных уникальных языков аборигенов и жителей островов Торресова пролива менее 100 сейчас используются в повседневной жизни. Ее представительница Элла Вудс подчеркнула, что возрождение языков должно происходить с участием общин, которым они принадлежат и которые на них говорят.

Совместный проект

Над серией работали Королевский австралийский монетный двор, Australia Post и Indigenous Literacy Foundation, послом которой является Данк. Фонд почти 20 лет поддерживает грамотность в отдаленных общинах и передал более 150 тысяч книг примерно 508 общинам.

Профессор лингвистики Университета Квинсленда Фелисити Микинс отметила, что присутствие языков коренных народов в повседневном пространстве помогает молодым людям видеть ценность собственного языка и культуры. Исполнительный директор Indigenous Literacy Foundation Бен Боуэн добавил, что монеты могут стать поводом для разговоров и интереса к языкам коренных народов Австралии.

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