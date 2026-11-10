Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс внесло законопроект, который должен позволить угольной шахте Маунт-Плезант в долине Хантер продолжить работу с увеличенными объемами добычи. Инициатива была внесена несмотря на решение Высокого суда Австралии, который в октябре признал недействительным разрешение на расширение предприятия.

Как сообщает ABC News, оператор шахты MACH Energy получил одобрение на ее расширение в 2022 году, однако это решение стало предметом судебных споров. Высокий суд постановил, что органы планирования не учли выбросы категории Scope 3, возникающие при сжигании экспортируемого угля за рубежом.

Лимит до 16,5 млн тонн

Согласно первоначальному разрешению, шахта может добывать до 12,5 млн тонн угля в год. Это на 4 млн тонн меньше, чем 16,5 млн тонн, которые предприятие планировало добыть в 2026 году. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что специальный закон должен установить ежегодный лимит в 16,5 млн тонн до 2032 года в соответствии с текущим профилем добычи и численностью работников.

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Миннс назвал законодательную инициативу ответом на «уникальную правовую неопределенность», возникшую после решения Высокого суда. Он также заявил, что правительство не отказывается от планов в сфере возобновляемой энергетики и противодействия изменению климата, но считает возможным вмешательство для защиты рабочих мест и экономического роста.

Критика законодательного вмешательства

Правительство опровергло, что законопроект фактически отменяет решение Высокого суда. По его данным, документ также потребует, чтобы экспортируемый уголь поставлялся в страны, являющиеся участниками Парижского соглашения.

Юристы и противники расширения раскритиковали инициативу. Бывший судья Энтони Уили, входящий в совет Centre for Public Integrity, назвал такой подход опасным прецедентом. Президент экологической группы DAMSHEG Венди Уайлс заявила, что разочарована попыткой принять закон до рассмотрения дела судом. Рассмотрение дела в Суде по земельным и экологическим вопросам Нового Южного Уэльса запланировано на декабрь, а дебаты по законопроекту в нижней палате парламента были отложены.

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