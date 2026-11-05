В Австралии Бартоломью Питера Дорнбуша приговорили к 10 годам тюремного заключения после того, как он на угнанном грузовике въехал в полицейский автомобиль и зажал двух полицейских между транспортными средствами. Инцидент произошел 24 мая 2023 года возле Гумбунги, к северу от Тувумбы, сообщает ABC News.

Наезд на полицейских

В тот день грузовик Hino был угнан с шинного предприятия в регионе Дарлинг-Даунс. Позже сотрудник компании заметил его напротив автозаправочной станции недалеко от Гумбунги. Полицейские перекрыли грузовику путь своим автомобилем, после чего старший сержант Стивен Ингерсон и старший констебль Марк Пемберти попытались вытащить Дорнбуша из кабины.

45-летний на тот момент мужчина поехал вперед, ударив в переднюю часть полицейского автомобиля. Затем грузовик откатился назад, а водитель снова ускорился, развернул полицейскую машину и зажал офицеров между двумя транспортными средствами. Позднее обоих полицейских перебросило через капот служебного автомобиля.

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Ингерсон получил переломы позвоночника и тазобедренной области, потерял сознание и нуждался в поддержке дыхания. Его вертолетом доставили в Брисбен для неотложного лечения. Пемберти получил тяжелые ушибы и рваные раны, а позднее досрочно завершил службу.

Преследование и приговор

После наезда Дорнбуш около 40 минут скрывался от полиции, неоднократно объезжая полицейские автомобили и дорожные шипы. Грузовик остановили на свалке Гумбунги, когда полицейский намеренно въехал своим автомобилем в его бок. После задержания в организме мужчины обнаружили метамфетамин.

Дорнбуш находился под стражей почти три с половиной года с момента ареста. Судья Майкл Копли учел его раннее признание вины, однако подчеркнул необходимость строгих наказаний за создание опасности для жизни полицейских. Суд назначил семь лет лишения свободы за злонамеренные действия против полицейских и еще три года по отдельным обвинениям в торговле наркотиками. Поскольку преступления были квалифицированы как тяжкие и насильственные, Дорнбуш сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только после отбытия не менее 80% срока.

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