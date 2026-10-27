Окружной суд австралийского города Тамворт приговорил 27-летнего Чарли Эрнста Кио к трём годам и двум месяцам лишения свободы за опасное вождение, повлекшее смерть 18-летнего Логана Пауэра. Кио признал вину после аварии 10 марта 2025 года, когда его автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Пауэр погиб, вылетев из машины.

Как сообщает ABC News Australia, после освобождения Кио также запретят управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Право на условно-досрочное освобождение он получит 29 февраля 2028 года.

Модификация автомобиля

Суд заслушал, что во время аварии Кио ехал со скоростью не менее 92 км/ч в зоне с ограничением скорости 50 км/ч. Судья Питер Макграт заявил, что водитель переделал автомобиль для выполнения бернаутов: модифицировал задние тормоза и дифференциал, из-за чего транспортное средство стало сложнее в управлении.

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Экспертиза установила, что задние тормоза не работали в момент столкновения. По словам судьи, Кио знал, что из-за изменений автомобиль медленнее замедляется, и планировал вернуть его в прежнее состояние, однако не сделал этого. Помимо Пауэра, в машине находились брат погибшего и партнёрша Кио.

Раскаяние водителя

При вынесении приговора суд учёл, что Кио признал вину при первой возможности и, согласно заключению психиатрического отчёта, искренне раскаивается в содеянном. Судья отметил, что осознание Кио смерти друга не отменяет уголовной ответственности за опасное вождение.

На заседание пришли родственники и друзья Логана Пауэра. Его мать Холли Пауэр в заявлении о последствиях преступления рассказала суду о потере сына и боли семьи.

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