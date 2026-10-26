В Австралии организации, представляющие интересы пожилых людей и бизнеса, призвали упростить правила для получателей государственной возрастной пенсии, которые продолжают работать. Нынешний механизм предусматривает сокращение выплат в зависимости от дохода, из-за чего часть пенсионеров считает, что их финансово наказывают за работу, сообщает ABC News Australia.

71-летний Питер Гибни из юго-восточного Квинсленда работает в розничной торговле, а его жена — помощницей учителя. Оба получают частичную государственную возрастную пенсию. По его словам, чем больше они зарабатывают, тем больше пенсионных выплат теряют. У супругов нет значительных пенсионных накоплений, и они выплачивают ипотеку, поэтому пока не могут отказаться от работы.

Как действуют правила

В Министерстве социальных услуг Австралии пояснили, что одинокий пенсионер без других доходов может зарабатывать до 526 австралийских долларов за две недели, прежде чем его пенсию начнут сокращать. В эту сумму входит механизм work bonus: первые 300 долларов трудового дохода за двухнедельный период не учитываются при проверке доходов.

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Супружеская пара, если оба имеют право на этот механизм и не получают других доходов, может в совокупности заработать до 996 долларов за две недели до сокращения выплат. В ведомстве также отметили, что работающие пенсионеры сейчас сохраняют большую часть своей пенсии, чем четыре года назад. Представитель ведомства добавил, что правительство обязалось рассматривать ставки социальных выплат при подготовке каждого бюджета.

Предложения организаций

Генеральный директор Council on the Ageing Australia Патрисия Спэрроу призвала упростить действующую систему. Согласно последнему докладу организации о положении пожилых австралийцев, около 15% людей в возрасте от 67 лет продолжают работать — по сравнению с 11% в 2021 году. Почти четверть людей не исключает возможности вернуться к работе в каком-либо формате.

Генеральный директор Австралийской торгово-промышленной палаты Эндрю Маккеллар поддержал более гибкий подход и предложил вдвое увеличить work bonus — до 600 долларов за две недели. По его мнению, опыт и навыки старших работников могут быть полезны для экономики, в частности для отраслей, испытывающих нехватку персонала. Спэрроу также назвала возрастную дискриминацию одним из ключевых препятствий для трудоустройства пожилых людей.

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