В Австралии авторы масштабного отчета об учреждениях раннего образования и ухода за детьми рекомендовали включить доступ к достаточной, питательной и культурно приемлемой пище в национальные стандарты качества. Как сообщает News-Medical, работу выполнили ученые Университета Квинсленда совместно с некоммерческой организацией Social Ventures Australia.

Каждое десятое учреждение не предоставляет еду

В течение двух лет исследователи изучали продовольственную необеспеченность и обеспечение едой в системе раннего образования и ухода. По их данным, каждое десятое учреждение не предоставляет еду. Национальное законодательство Австралии не требует от таких учреждений обеспечивать детей едой, а предоставление питания не контролируется при оценке качества их работы.

Отчет Food where it matters most назван первым национальным картированием обеспечения едой учреждений дневного ухода за детьми от рождения до шести лет. Наибольшие пробелы зафиксировали в небольших сельских городах: еду там предоставляли лишь 58% учреждений. Самый низкий показатель среди штатов и территорий был в Тасмании — 66% учреждений дневного ухода, тогда как в других регионах он составлял от 87% до 94%.

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Программа для 50 сообществ

Директор направления раннего образования Social Ventures Australia Эмма Сиденхэм призвала правительство Австралии создать целевую программу обеспечения едой в системе раннего образования и ухода. На начальном этапе она должна была бы охватить 50 сообществ, где дети больше всего рискуют столкнуться с продовольственной необеспеченностью. По ее словам, это позволило бы проверить, как обеспечивать питанием в разных условиях, и собрать данные для более широких изменений.

Среди других рекомендаций отчета — создание комиссии по вопросам раннего образования и ухода, которая признавала бы питание необходимой образовательной инфраструктурой и составляющей качественных услуг. Исследовательница Университета Квинсленда Бонни Сирл отметила, что от продовольственной необеспеченности страдают от 16% до 43% австралийских домохозяйств с детьми, а особенно высокие показатели наблюдаются среди малообеспеченных семей и семей с одним родителем. В то же время более одной шестой австралийских детей живет в бедности.

В отчете подчеркивается, что само предоставление еды еще не гарантирует ее достаточности и питательной ценности. Среди препятствий для обеспечения детей качественным питанием исследователи назвали стоимость продуктов, ограниченное пространство и недостаточную подготовку персонала.

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