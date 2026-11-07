В Австралии в первом полугодии 2026 года Австралийский центр информации об отравлениях зарегистрировал 345 случаев, связанных с пептидами, не одобренными для применения у людей. Это более чем втрое превышает количество таких случаев за весь 2025 год, сообщает ABC News Australia.

В штате Новый Южный Уэльс с июля 2025 года по сентябрь 2026 года в отделения неотложной помощи после приема таких пептидов обратились 1180 человек. Количество ежемесячных обращений выросло с пяти в июле 2025 года почти до 220 в сентябре 2026 года. Почти 60% случаев пришлось на людей младше 35 лет: группа 25–34 лет составила 32% обращений, а 16–24 года — еще 25%.

Продвижение в соцсетях

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, из которых состоят белки. Некоторые из них врачи назначают для законного медицинского применения. В то же время в соцсетях рекламируют инъекционные вещества BPC-157, GHK-Cu, TB-500, ретатрутид и CJC-1295, не одобренные австралийским регулятором Therapeutic Goods Administration для терапевтического или инъекционного применения и продвигаемые в интернете.

По данным Австралийского фонда алкоголя и наркотиков, по состоянию на апрель 2026 года видеоролики TikTok по хештегу peptides набрали более 230 млн просмотров. Инфлюенсеры без медицинской квалификации советуют подписчикам, какие вещества выбирать и как их вводить, а также могут получать комиссионные от онлайн-продавцов.

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22-летний фитнес-инфлюенсер Джош Сойер рассказал, что получал бесплатные пептиды и до 2 тыс. австралийских долларов комиссионных в неделю за рекламные публикации и промокоды. Он продвигал GHK-Cu, который, по его словам, использовал для кожи и предотвращения выпадения волос. Доказательств омолаживающего эффекта инъекционного GHK-Cu нет.

Риски и нерегулируемое производство

Ранее в этом году семеро жителей штата Виктория попали в больницу с острой токсичностью для печени после применения ретатрутида. Этот пептид рекламируют как средство для снижения веса, однако ни один регулятор в мире не одобрил его для терапевтического использования или продажи. На прошлой неделе коронер установил, что смерть австралийского актера Ричарда Нортона была вызвана инъекцией не одобренных пептидов.

ABC News Australia также получило видео и фотографии, которые, как утверждали два поставщика, были сняты на предприятиях в китайских Гуанчжоу и Шэньчжэне. Оба собеседника сообщили, что эти фабрики не являются лицензированными фармацевтическими производителями. Фармацевт-консультант Кара Джойс предупредила, что в отношении веществ, купленных на черном рынке, невозможно быть уверенными в стерильности, составе, дозировке или возможном загрязнении.

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