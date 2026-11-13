В Австралии руководитель направления национальной безопасности Министерства внутренних дел Хэмиш Хансфорд ещё в августе предупреждал о рисках значительной зависимости страны от сервисов Microsoft. По его словам, сбой в работе компании мог бы оказать непропорциональное влияние на Австралию. Во время нынешнего инцидента о воздействии сбоя сообщили Австралийская федеральная полиция и Австралийская организация безопасности и разведки (ASIO).

Как сообщает ABC News Australia, федеральное правительство Австралии за неделю до сбоя провело моделирование киберинцидента с участием государственных учреждений, частных компаний и Microsoft. Целью учений было определить порядок реагирования участников в случае кризиса и подготовиться к нему.

Зависимость от поставщиков

Независимый обзор, заказанный Агентством цифровой трансформации и опубликованный в феврале, определил уязвимости соглашений с единственным поставщиком как редкие, но потенциально катастрофические по последствиям. Общий уровень риска в документе оценили как средний. Среди факторов, способствующих таким соглашениям, назвали высокую стоимость и сложность перехода к другому поставщику.

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Центр безопасности критической инфраструктуры при Министерстве внутренних дел также 2 ноября возобновил предупреждение о зависимости от ограниченного числа технологических поставщиков. Координатор по кибербезопасности Австралии генерал-лейтенант Мишель Макгиннесс в прошлом месяце заявила, что правительство планирует оценить критическую зависимость государственных систем и критической инфраструктуры от поставщиков вроде Microsoft.

Контракты и восстановление

В этом году австралийские правительственные структуры заключили с Microsoft контракты на сумму более 1 млрд долларов. Среди них — соглашение Министерства обороны на 720 млн долларов, подписанное в июне, а также июльские соглашения с Services Australia на 163,4 млн долларов и с Австралийским налоговым управлением на 151 млн долларов. Они охватывают лицензии на такие продукты, как Office 365, и облачные услуги.

Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что правительство активировало положение меморандума с Microsoft, которое, по его словам, предусматривало приоритетное восстановление работы в Австралии после сбоя. В Microsoft сообщили, что не имеют признаков злонамеренной деятельности как причины проблемы и проверяют недавние изменения конфигурации как возможный фактор инцидента.

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