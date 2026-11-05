В Австралии 72-летнего мужчину задержали по делу о смертельном ножевом ранении женщины на сельском участке в Конгаринни, к юго-западу от Намбакка-Хедс в штате Новый Южный Уэльс. Женщина, которой, по предварительным данным, было около 70 лет, умерла на месте. Конгаринни расположен в регионе Среднего Северного побережья штата Новый Южный Уэльс в Австралии.

Вызов после сообщения о нападении

Как сообщает ABC News Australia, около 11:00 экстренные службы вызвали к дому в Конгаринни после сообщений о нападении. На территории правоохранители обнаружили тело женщины и 72-летнего мужчину, вооруженного ножом.

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Мужчину госпитализировали под охраной

Полицейские столкнулись с мужчиной, и после схватки с ними его задержали.

Мужчину доставили в больницу под полицейской охраной с многочисленными травмами. Правоохранители считают, что эти травмы могли быть нанесены им самому себе. Полиция штата Новый Южный Уэльс расследует обстоятельства инцидента.

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