В австралийском Мэнли 66-летней женщине предъявили одно обвинение в простом нападении при отягчающем обстоятельстве, связанном с серьёзной враждебностью или преступлением на почве ненависти. По данным ABC News Australia, следствие считает, что она пыталась снять религиозную одежду с одного человека.

Инцидент в Bayside Park

По информации издания, инцидент, о котором говорится в обвинении, произошёл 21 февраля в парке Bayside Park. Женщину из Лейкленда на крайнем севере штата Квинсленд обвиняют в том, что она дважды словесно преследовала группу людей.

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Кроме того, по версии следствия, она пыталась снять религиозную одежду с одного из участников группы. В заголовке материала ABC News Australia этот предмет одежды назван хиджабом.

Обыск и суд

22 сентября сотрудники контртеррористической полиции обыскали жильё в Мэнли и предъявили женщине обвинение. Она должна предстать перед магистратским судом Виннума в следующий понедельник.

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