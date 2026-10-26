В Австралии старатель-любитель нашёл на станции Маунт-Стюарт недалеко от Тибубурры в штате Новый Южный Уэльс золотой самородок, который по спотовой цене золота оценили в $150–160 тысяч. О находке сообщает ABC News.

Находка после нескольких дней поисков

Старатель, пожелавший остаться анонимным, несколько дней искал золото в этой местности. В середине октября он уже собирался завершать поиски, когда металлоискатель Gold Monster 2000 подал слабый сигнал. По словам мужчины, после углубления примерно на 100 миллиметров устройство стало подавать громкий сигнал, а в центре ямы он увидел жёлтую точку.

Самородок с вкраплениями кварца весит более 1,2 килограмма. Анализы показали, что примерно 940 граммов его массы составляет чистое золото. Старатель назвал находку «Tibooburra Spud» и планирует продать её коллекционеру. По его мнению, в таком случае цена может вырасти до $200 тысяч.

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Редкая находка для региона

Продавец снаряжения для старателей из Брокен-Хилла Грег Спенглер рассказал, что за более чем 20 лет работы видел лишь один другой самородок весом более килограмма. Обычно искатели находят золотые хлопья или значительно меньшие самородки весом в несколько унций.

Поиски золота возле Тибубурры, которые ведутся с конца 1880-х годов, привлекают туристов. Поиск золота на территории Тибубурра-Коммон сейчас запрещён, пока получают разрешения Native Title. В то же время станции Маунт-Стюарт и Гамвейл разрешают такие поиски за плату.

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