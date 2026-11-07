В Азад Джамму и Кашмире провели церемонии, семинары и симпозиумы ко Дню мучеников Джамму. Этот день ежегодно отмечают в память о мусульманах, погибших во время массового переселения в Пакистан после раздела субконтинента в 1947 году.

Памятные мероприятия

Как сообщает The Express Tribune, мероприятия состоялись в Музаффарабаде, Мирпуре и различных районах дивизии Пунч. Участники почтили память более 250 тысяч мусульман, которые, согласно историческим свидетельствам, погибли в Джамму и прилегающих районах, пытаясь переселиться в Пакистан.

Издание также отмечает, что памятные мероприятия проводили жители по обе стороны Линии контроля и за пределами региона. Во всем Азад Джамму и Кашмире в этот день был выходной, чтобы люди могли принять участие в чествовании.

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Заявления участников и исторические данные

Выступавшие на собраниях заявили о намерении продолжать борьбу за урегулирование кашмирского вопроса в соответствии с устремлениями жителей Кашмира. Они выступили за проведение свободного и честного плебисцита в соответствии с резолюциями ООН, которые, по их мнению, предусматривают право на самоопределение.

The Express Tribune называет события октября и ноября 1947 года в Джамму массовыми убийствами мусульман во время переселения. Издание ссылается на публикацию британской газеты The Times от 10 августа 1948 года, согласно которой было убито более 237 тысяч мусульман, а около 500 тысяч человек были вынуждены переселиться в Пакистан и Азад Джамму и Кашмир.

В материале также приведены утверждения о причастности сил правителя Джамму и Кашмира Хари Сингха и индуистско-сикхских вооруженных формирований к этим событиям. Эти оценки издание связывает с сообщениями подкомитета Комиссии ООН для Индии и Пакистана 1949 года, данными журналиста Веда Бхасина и высказываниями Махатмы Ганди.

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