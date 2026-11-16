В Азии строят 66 ГВт из 91 ГВт ядерных мощностей, которые сейчас возводятся в мире, или 73% общего объема. По данным OilPrice, данные Global Energy Monitor собрал обозреватель Reuters Гэвин Магуайр.

Китай лидирует по объемам строительства

Совокупная установленная мощность действующих атомных электростанций в мире составляет 408 ГВт, еще 91 ГВт находится на этапе строительства, свидетельствует Global Nuclear Power Tracker. Больше всего новых ядерных мощностей строит Китай — более 43 ГВт.

За Китаем следуют Индия с 6,6 ГВт, Япония с 6,1 ГВт и Южная Корея с 5,6 ГВт мощностей на этапе строительства. Китай и Индия в значительной степени полагаются на уголь при производстве электроэнергии, но одновременно расширяют ядерную и возобновляемую генерацию, чтобы удовлетворить растущий спрос на электричество.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы Индии, Японии и Южной Кореи

Индия стремится увеличить установленную ядерную мощность до 100 ГВт к 2047 году против нынешних 8,8 ГВт. В конце 2025 года правительство страны одобрило законопроект Atomic Energy Bill, который должен впервые разрешить частным компаниям инвестировать в индийскую ядерную отрасль. Также страна планирует до 2033 года построить пять малых модульных реакторов отечественного производства.

Япония планирует довести долю атомной энергетики в производстве электроэнергии до 20% к 2040 году, тогда как сейчас она составляет менее 10%. До аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году атомная энергетика обеспечивала около 30% электроэнергии Японии. После остановки реакторов для проверок в стране возобновили работу более десятка из них.

Япония и Южная Корея не планируют строить новые угольные мощности. OilPrice отмечает, что развитие ядерной и возобновляемой генерации в этих странах в долгосрочной перспективе может сократить их спрос на газ.

Читай нас в