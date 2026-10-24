По сообщениям из страны, на юге Эфиопии в результате столкновений между общинами оромо и сомали погибли по меньшей мере девять человек. Более 2 тысяч человек искали убежища в соседней Кении, сообщает Anadolu Agency.

Столкновения на границе

Комиссар кенийского округа Марсабит Стэнли Каманде заявил, что тысячи эфиопов пересекли границу и прибыли в город Мояле после того, как в среду на эфиопской стороне границы начались вооруженные столкновения.

По данным из Эфиопии, во время насилия также были ранены десятки людей. В то же время данные о погибших и раненых независимо не подтверждены.

В конфликте участвуют представители общин оромо и сомали. Напряженность возникла из-за демонстрации флага Сомалийского регионального штата в местности, которой управляет регион Оромия. Оба региона являются федеральными регионами Эфиопии, а не государством Сомали, граничащим с Эфиопией и Кенией.

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Также сообщалось, что в Мояле женщина получила ранение пулей, выпущенной через границу. Ей оказали медицинскую помощь.

Помощь перемещенным людям

Кенийский Красный Крест заявил, что оказывает экстренную помощь перемещенным семьям, первоначально рассчитанную на 1 тысячу домохозяйств. Организация совместно с государственными органами обеспечивает людей временным убежищем, продовольствием, чистой водой и другими необходимыми вещами.

Беспорядки также вызвали опасения относительно дальнейшего перемещения людей и нарушения приграничной торговли.

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