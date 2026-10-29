В Аддис-Абебе, столице Эфиопии, в среду в ресторане нашли мёртвым израильского бизнесмена в возрасте от 40 до 49 лет. Власти расследуют возможное отравление, однако причину смерти пока не установили.

Обстоятельства смерти

По данным Jerusalem Post, подозрение на отравление пока не подтвердилось. Обстоятельства смерти мужчины остаются невыясненными, расследование продолжается.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь семье

Консул Израиля в Аддис-Абебе и Министерство иностранных дел Израиля помогают семье умершего. Они координируют с властями Эфиопии и Израиля необходимые процедуры для перевозки тела.

После завершения формальностей тело планируют как можно скорее репатриировать в Израиль для похорон. В заявлении МИД Израиля выразил сожаление в связи со смертью гражданина страны и соболезнования его семье.

Читай нас в