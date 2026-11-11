В Эфиопии открыли мемориальную стену в честь 122 погибших военнослужащих батальона Кагнев, которые воевали вместе с южнокорейскими силами и войсками ООН во время Корейской войны 1950–1953 годов. Как сообщает Korea Herald, мемориал установили в одном из эфиопских соборов.

Имена 122 военнослужащих

На мемориальной стене разместили имена 122 военнослужащих батальона Кагнев. Это подразделение состояло из бойцов Императорской гвардии Эфиопии. Эфиопия была единственной африканской страной, направившей сухопутные войска для участия в войне на стороне Южной Кореи.

По данным южнокорейского Министерства по делам патриотов и ветеранов, батальон Кагнев одержал победу во всех 253 боях, в которых участвовал. Во время войны погибли 122 его военнослужащих.

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Открытие с участием ветеранов

Церемония открытия состоялась в среду по местному времени. В ней приняли участие чиновники Южной Кореи и Эфиопии, ветераны и родственники погибших.

Мемориал профинансировала компания HD Construction Equipment. На нем изображены эфиопские военнослужащие, идущие рядом со львом, а по бокам размещены таблички с именами всех 122 военнослужащих.

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