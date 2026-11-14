Не менее восьми сомалийских мирных жителей, среди которых женщины и дети, погибли утром 14 ноября во время нападения на юге Эфиопии вблизи границы с Кенией. Местные власти заявили, что к атаке могли быть причастны вооруженные представители формирования оромо, сообщает Anadolu Agency.

Нападение на поселение

Убийства произошли в районе Малькамари округа Мубаарак в зоне Дава, напротив кенийского округа Мандера. По местным данным, нападавшие рано утром вошли в поселение скотоводов, когда его жители спали, и открыли огонь.

Обстоятельства атаки независимо не проверялись. По данным местных властей, ответственность за нее возлагают на вооруженное формирование оромо.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост напряженности на границе

Нападение произошло на фоне усиления межэтнической напряженности между общинами оромо и сомалийцев на юге Эфиопии. Столкновения распространились на несколько районов вдоль спорной региональной границы, из-за чего тысячи людей покинули свои дома и пересекли границу с Кенией.

Жители приграничного кенийского города Мояле сообщали, что ночью слышали интенсивную стрельбу и взрывы с эфиопской стороны. Видео со столкновениями распространялись в социальных сетях, однако их подлинность не удалось независимо подтвердить.

Губернатор кенийского округа Марсабит Мохамуд Али 13 ноября заявил, что из-за боевых действий в соседней Эфиопии двое кенийцев погибли от случайных пуль, еще 22 получили ранения, а около 10 тысяч жителей были перемещены. По его словам, более 50 тысяч эфиопов прибыли в Кению в поисках убежища.

Читай нас в