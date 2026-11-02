В Египте депутат парламента Фатима Адель внесла законопроект, предусматривающий отмену смягченного наказания за так называемые убийства чести и ужесточение ответственности за изнасилование и сексуальное насилие в отношении женщин и детей. Инициатива вызвала острую реакцию в социальных сетях, сообщает The Jerusalem Post.

Отмена исключения для мужчин

Статья 237 Уголовного кодекса Египта сейчас позволяет смягчить наказание мужчине, который застал жену за супружеской изменой и сразу убил ее и ее партнера. За убийство в стране могут назначить пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

Эксперт по конституционному праву Ислам Канауи в комментарии CNN Arabic отметил, что отмена этой нормы поднимает вопрос равенства мужчин и женщин. Действующее положение предусматривает смягчение для мужчины при определенных обстоятельствах, но не для жены, которая в аналогичных условиях убила бы мужа и его партнершу.

Более суровые наказания за сексуальное насилие

Законопроект также предлагает установить пожизненное лишение свободы в качестве основного наказания за половой акт без согласия потерпевшей или потерпевшего. Смертную казнь предлагают применять при отягчающих обстоятельствах, в частности если жертве не исполнилось 18 лет, преступление совершили несколько лиц, нападавший был родственником или имел власть над потерпевшей или потерпевшим, а также если последствиями стали тяжкие травмы, стойкая инвалидность или смерть.

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За насильственные действия непристойного характера с применением силы, угроз или принуждения предлагают установить минимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Пожизненное лишение свободы предусматривается, в частности, за такие действия против лиц младше 18 лет, при участии нескольких нападавших, с применением оружия или в случае стойкой инвалидности потерпевшей или потерпевшего. Если жертва умерла, наказание могут ужесточить до смертной казни.

Отдельно проект устанавливает минимум 10 лет лишения свободы за действия непристойного характера в отношении ребенка младше 18 лет, даже без силы, угроз или принуждения. Документ также запрещает судам ссылаться на одежду, внешность или социальные связи потерпевшей или потерпевшего как на основание для уменьшения наказания виновному.

Часть египетских женщин поддержала инициативу в Facebook. В то же время другие пользователи обвинили депутата в продвижении аморальности и призвали к более строгим нормам в отношении супружеской измены.

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