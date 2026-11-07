В Эквадоре около 2 тысяч кандидатур на местных выборах, запланированных на 29 ноября 2026 года, до сих пор не имеют окончательного статуса. Согласно последним опубликованным данным Национального избирательного совета Эквадора, окончательный список кандидатов должны опубликовать 9 ноября.

Как сообщает The Rio Times, по состоянию на 14 октября избирательный совет получил 53 534 заявки на регистрацию кандидатов. Более 51 370 из них признали соответствующими требованиям, тогда как примерно 2 тысячи заявок ожидали окончательного решения.

Обжалование регистраций

Партии и политические движения подавали кандидатуры через интернет до августовского дедлайна. Большинство отказов в регистрации обжалуют в Трибунале по избирательным спорам, который рассматривает апелляции по избирательным делам. Решения по таким жалобам могут повлиять на окончательный список участников гонки до его закрытия избирательным советом.

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В двух случаях трибунал подтвердил, что кандидаты на должность префекта в провинции Манаби не могут участвовать в выборах.

Какие должности будут избираться

На местных выборах в Эквадоре изберут 222 мэров и 23 префектов провинций, а всего будет заполнено около 5 700 должностей, в том числе в органах местного самоуправления. В голосовании смогут принять участие примерно 13,8 миллиона зарегистрированных избирателей.

Бюллетени для голосования печатают в Военно-географическом институте. Победители выборов должны вступить в должности 14 мая 2027 года.

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