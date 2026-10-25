В Эквадоре военные и полиция менее чем за неделю изъяли из скрытых бункеров около 100 единиц огнестрельного оружия, сообщил телеканал Teleamazonas. Об этом со ссылкой на телеканал сообщает The Rio Times. По данным Teleamazonas, среди изъятого были винтовки и другое оружие, которое в сообщении назвали предназначенным для террора в стране.

В то же время издание отмечает, что не нашло в открытых источниках Национальной полиции, МВД или Объединенного командования вооруженных сил Эквадора детального официального подсчета, который подтверждал бы цифру около 100 единиц. Также неизвестно, сколько именно бункеров было обнаружено и где они располагались.

Обыск в Гуаякиле

Один из подтвержденных тайников полиция обнаружила 21 октября 2026 года в жилом доме в районе Саманес на севере Гуаякиля. Там нашли 13 противопехотных мин Claymore, 10 зарядов пластической взрывчатки C4 с системами детонации, винтовку, дробовик, магазины и более 690 патронов.

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Во время обыска в доме никого не было. Глава полиции района Модело Хуан Эспин заявил, что правоохранители изучали этот объект в течение двух месяцев. Полиция охарактеризовала тайник как сложно оборудованный: возле водяного бака находилась гидравлическая система.

Кампания против организованной преступности

Глава Объединенного командования вооруженных сил Эквадора генерал Генри Дельгадо в начале октября сообщил, что военные с начала 2026 года изъяли 3167 единиц огнестрельного оружия. По его словам, вооруженные силы с января провели более тысячи рейдов, преимущественно в провинции Гуаяс, административным центром которой является Гуаякиль.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 14 октября объявил о новой серии специальных операций. Согласно указу №519, в провинциях Гуаяс, Манаби, Лос-Риос, Эль-Оро и Эсмеральдас с 1 по 10 ноября 2026 года будет действовать комендантский час с 00:00 до 05:00.

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