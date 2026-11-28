На нескольких пляжах Эквадора в сезоне гнездования 2025–2026 годов зафиксировали беспрецедентное количество гнезд кожистых черепах восточной части Тихого океана. Эти места расположены более чем в 1 тыс. миль от традиционных районов гнездования этих черепах в Мексике и Коста-Рике, сообщает ScienceDaily.

Кожистая черепаха является крупнейшей морской черепахой в мире. Исследователи предполагают, что появление новых мест гнездования может быть реакцией животных на повышение температуры океана: на эквадорском побережье они могут находить более прохладные условия для размножения.

Данные за 45 лет

Ученые проанализировали более 45 лет наблюдений на побережье Эквадора. В базу данных вошли сведения о встречах с половозрелыми самками, попытках гнездования, количестве гнезд, успешности вылупления черепашат и случаях выбрасывания черепах на берег.

Эти данные сравнили с периодами Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые связаны соответственно с более теплыми и более прохладными температурами поверхности моря. За последнее десятилетие активность кожистых черепах и гнездование на эквадорском побережье возрастали в периоды Ла-Нинья, когда воды в юго-восточной тропической части Тихого океана прохладнее.

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Количество яиц в кладках и доля яиц, из которых вылупились черепашата, были схожими с показателями на устоявшихся местах гнездования севернее. Некоторые эквадорские гнезда, по данным исследователей, дали даже больше потомства, чем обычно фиксируют в других районах.

Успех черепахи Беллы

В январе 2026 года самка, которую исследователи назвали Беллой, отложила 47 яиц на пляже Крусита в Эквадоре. Через несколько недель вылупились 44 черепашонка, которые направились к океану. Во время первой попытки гнездования искусственное освещение от уличных фонарей дезориентировало животное: оно добралось до каменного волнореза и тротуара, после чего вернулось в море без кладки.

Метка слежения показала, что в течение 2026 года Белла гнездилась четыре или пять раз. Одно гнездо оставили на месте, а остальные перенесли в питомник Сан-Хасинто. В конце сезона из 146 яиц, отложенных Беллой, вылупились 134 черепашонка — успешность составила 91,8%.

Популяция кожистых черепах восточной части Тихого океана с 1980-х годов сократилась более чем на 90%. Среди угроз для нее исследователи назвали теплые эпизоды Эль-Ниньо, усиленные антропогенным изменением климата, случайное попадание в рыболовные снасти, пластиковое загрязнение, столкновения с судами, сбор яиц и разрушение мест гнездования.

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