Йеменские правительственные силы заявили о гибели старшего военного командира и нескольких других военнослужащих в столкновениях с хуситами в северной провинции Эль-Джауф. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Передислокация сил возле Адена

Южные вооруженные силы Йемена также заявили, что передислоцировали подразделения из аэропорта Зукар и района Баб-эль-Мандеб в западной части провинции Таиз. Они объяснили этот шаг необходимостью гарантировать безопасность временной столицы страны Адена и соседних провинций.

Ранее йеменская армия сообщила о перехвате беспилотников хуситов, которые, по ее данным, направлялись на город Мариб в центральной части страны. В Марибе находится наибольшее в Йемене количество внутренне перемещенных лиц.

Раненые гражданские в Таизе и Эль-Джауфе

Государственное агентство Saba сообщило, что в провинции Таиз на юго-западе Йемена в результате артиллерийских обстрелов и снайперских атак хуситов были ранены шестеро гражданских, среди которых двое детей и две женщины. Трое пострадавших — двое детей из одной семьи и их мать — получили ранения после падения снаряда возле их дома в районе Аз-Захра города Таиз.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Местные власти также заявили, что 35-летняя женщина была ранена снайпером, находившимся на холме Аль-Афхам в районе Аль-Акруд к югу от Таиза. Еще двое мужчин, по этим данным, пострадали в результате обстрелов к западу и востоку от Таиза.

Министерство внутренних дел Йемена сообщило о ранениях двух детей и женщины из-за взрыва мины под автомобилем с гражданскими в районе Хаб ва аш-Шааф провинции Эль-Джауф. По данным ведомства, мину установили хуситы.

Заявления об ударах по Сане

Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил об авиаударах по столице Сане и обвинил в них Саудовскую Аравию. Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари также заявил, что группировка якобы сбила в Эль-Джауфе саудовский вооруженный разведывательный беспилотник CH-4. Саудовские чиновники и правительство Йемена сразу не прокомментировали эти утверждения.

Читай нас в