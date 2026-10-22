В провинции Таиз в Йемене усилились боевые действия между силами международно признанного правительства и хуситами. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что с августа почти 260 тысяч человек в стране были вынуждены покинуть свои дома, а около половины из них нашли убежище в Таизе, где сейчас сосредоточены боевые действия, сообщает Al Jazeera.

Заявления правительственных сил

Представитель правительственных войск Маджид ан-Назили заявил, что силы правительства провели 835 операций с нанесением ударов по позициям хуситов, которых также называют движением «Ансар Аллах». По его словам, в результате этих операций погибли или получили ранения 285 членов группировки, а также были уничтожены ее танки и склады оружия. Эти данные независимо не подтверждены.

Интенсивные столкновения также происходили в стратегической горной местности Джабаль-Хан на западе Таиза, которая возвышается над районами, соединяющими провинцию с Аденом — местом базирования правительства Йемена. О тяжелых боях также сообщалось в районах Дубаб и аль-Масрах. Источник в правительственных войсках заявил телеканалу, что авиаудары поразили скопления хуситов и инфраструктуру в районе Мафаар к югу от Таиза.

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Гуманитарная ситуация

По данным OCHA, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 251 жертву среди гражданского населения: 57 человек погибли, еще 194 получили ранения. Половина погибших — дети.

С августа гуманитарные организации оказали помощь более чем 174 тысячам перемещенных лиц — почти шести из десяти перемещенных домохозяйств. Помощь включала продовольствие, гигиенические наборы и экстренную денежную поддержку. Наиболее неотложными потребностями недавно перемещенных семей являются убежище, продовольствие и средства, отметили в OCHA.

Министерство образования Йемена ранее сообщило, что из-за конфликта более 2,5 миллиона детей не посещают школу. Тем временем правительственные силы продолжают контрнаступление «Рассвет Йемена», начатое в этом месяце при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией, чтобы вернуть территории, контролируемые хуситами, в том числе столицу Сану.

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