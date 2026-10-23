В Энугу на юго-востоке Нигерии молодые люди провели протест из-за смерти местного артиста Изучукву Ннаджи, известного как Stone. Участники акции заявили, что к его предполагаемому убийству могут быть причастны сотрудники полицейского тактического подразделения по борьбе с культовыми группировками.

Заявления семьи и протестующих

Как сообщает Premium Times, Ннаджи остановился в отеле The Bull после празднования дня рождения с друзьями во вторник вечером. По данным издания, около трёх часов ночи в среду его задержали в отеле.

Старший брат погибшего Огочукву Ннаджи рассказал журналистам, что администрация отеля подтвердила визит сотрудников антикультового подразделения и задержание его брата. По словам участников протеста, тело артиста в четверг обнаружили в морге учебной больницы ESUT Parklane в штате Энугу.

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Требования участников акции

Протестующие с плакатами прошли к правительственной резиденции в Энугу. Они потребовали задержать и привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к смерти Ннаджи, а также провести расследование. Брат артиста заявил, что Ннаджи не был ни членом культовой группировки, ни вооружённым грабителем.

Представитель полиции штата Энугу Даниель Ндукве не ответил на неоднократные телефонные звонки и текстовое сообщение журналистов с просьбой прокомментировать происшествие. Издание также отмечает, что в октябре 2024 года полицейский инспектор застрелил в штате музыканта Чикезие Мбу, известного как Igbo Jah. Полиция тогда назвала инспектора Джозефом Озонвафором, уволила его со службы и передала дело в суд.

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