В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, из больницы выписали братьев Амана Али, 18 лет, и Васи Али, 16 лет. Они пострадали во время ракетного удара по Международному аэропорту имени короля Халида 10 октября, когда погиб их отец — 46-летний индийский инженер-программист Мохаммад Юсуф Али.

Как сообщает The National, братья перенесли операции из-за травм живота и конечностей, полученных от бетонных обломков и осколков стекла. После выписки они продолжают амбулаторное послеоперационное лечение в больнице Sulaiman Habib в Эр-Рияде.

Семья останется в Эр-Рияде

По словам дяди подростков Разиуддина, старшему брату потребовалось более длительное лечение из-за стекла, травмировавшего ему живот. Сейчас братья живут у родственников вместе с матерью, сестрой и тетей. Они также находились в аэропорту во время удара и получили легкие травмы.

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Посол Индии в Саудовской Аравии Випул заявил, что семья вернется в Хайдарабад в Индии после завершения лечения. По его словам, состояние братьев стабильное, а оставаться в Эр-Рияде до окончания медицинского наблюдения целесообразно, поскольку врачи знакомы с ходом их лечения.

Удар по аэропорту

Семья Али направлялась на умру и ждала рейс в Медину, когда снаряд попал в терминал аэропорта. По данным издания, йеменские хуситы выпустили снаряд по аэропорту: погибли 13 гражданских лиц, более 300 человек получили ранения.

Отец братьев работал в команде IT-поддержки одного из банков Эр-Рияда и прожил в Саудовской Аравии около 20 лет. Саудовские власти покрыли расходы на лечение семьи Али и других пострадавших, а посольство Индии оказывает семье необходимую поддержку.

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