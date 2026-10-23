В Эрбиле, Ирак, четыре исторических дома недалеко от древней цитадели переоборудуют в пространства для сохранения курдского культурного наследия, выставок и художественного образования. Проект реализует Kurdistan Centre for Arts and Culture (KCAC), сообщает The National.

Один из домов станет архивом с современным хранилищем для рукописей. Директор KCAC по социальному воздействию Спеда Мизури рассказала, что помещение должно быть защищено от огня, воды и пуль. В нем также будет работать партнерский проект с Университетом Салахаддина, призванный открыть университетскую коллекцию рукописей для исследователей и общественности.

По словам Мизури, это собрание перевезли в университет еще в 1960-х годах, однако с тех пор его почти не каталогизировали и мало изучали. Большинство домов построены до периода иракской монархии, а один относится к османской эпохе и имеет британские архитектурные влияния.

Пространство для архивов и выставок

Второй дом планируют открыть в следующем месяце как постоянную выставочную площадку. Его первой экспозицией должна стать первая персональная выставка в Курдистане курдского художника, живущего в изгнании. Еще два помещения отведут под мастерские и долгосрочные образовательные программы в сферах искусства, культурного наследия и культурного сектора.

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Дома опустели в 2012 году, когда региональные власти начали работы по обустройству территории вокруг цитадели. План приостановили два года спустя после появления группировки ИГИЛ, и с тех пор здания не использовались.

Оцифровка уязвимых коллекций

Реставрация опирается на предыдущую работу KCAC по сохранению уязвимых коллекций в Иракском Курдистане. В 2024 году центр запустил мобильный архивный проект: сканеры в фургоне Toyota перевозили между деревнями, религиозными школами и частными библиотеками, чтобы оцифровывать материалы и публиковать их в открытом доступе онлайн.

В такие собрания входят политические документы, религиозные рукописи, личные дневники, астрологические материалы и современные печатные издания. Часть из них во время конфликтов прятали под землей. KCAC также сотрудничает с Британской библиотекой и Университетом Эксетера над каталогизацией рукописей из библиотеки Министерства религиозных пожертвований в Сулеймании. Инициатива должна сделать это собрание первой курдской библиотекой, представленной в каталожной системе Британской библиотеки.

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