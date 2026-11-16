18 ноября на верфи Baltic Workboats в Насва на эстонском острове Сааремаа запланирован спуск на воду экспериментального 45-метрового военного судна EUROGUARD. Об этом сообщает ERR News.

Крупнейшее военное судно независимой Эстонии

Член правления Baltic Workboats AS Ахто Пярл заявил, что EUROGUARD станет крупнейшим военным судном, построенным в Эстонии после восстановления ее независимости. Проект возглавляет Эстония, в нем участвуют десять европейских стран и 27 промышленных партнеров.

Общий бюджет проекта составляет 95 млн евро. Из этой суммы 65 млн евро предоставил Европейский оборонный фонд.

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Автономная навигация и морские операции

Судно создается как экспериментальная платформа для следующего поколения европейских кораблей. Его конструкция предусматривает возможность автономной навигации и дистанционного управления с берега.

EUROGUARD предназначен для морского наблюдения, противоминных операций, защиты критической инфраструктуры и поисково-спасательных миссий. Судно рассчитано на скорость не менее 20 узлов, дальность плавания не менее 2 тыс. морских миль и пребывание в море до десяти дней.

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