В Эстонии 600–650 компаний не выплатили €233 млн за 3,5 года — ERR News

В Эстонии примерно 600–650 компаний оставили неоплаченными около €233 млн за три с половиной года. Об этом сообщает ERR News со ссылкой на руководителя службы по вопросам неплатежеспособности при эстонском Управлении по конкуренции Сигне Виймсалу. По ее словам, эти данные обнародовали на фоне распространения схем с так называемыми фирмами-фениксами.

Как работает схема

Схема, которую в Эстонии называют «похоронами компании», предусматривает перенос деятельности в новое юридическое лицо. Предыдущая компания становится неплатежеспособной, а ее долги не переходят к следующей. Проблемные фирмы могут передавать номинальным руководителям, регистрировать за рубежом или оставлять по адресам, где зарегистрированы сотни компаний-должников.

По словам Виймсалу, в эстонском бизнес-реестре насчитывается более 300 тыс. частных компаний, и около 20% из них имеют определенные проблемы. Еще 20 тыс. юридических лиц не имеют ни одного члена правления, который мог бы представлять компанию, осуществлять надзор за ней или подать заявление о банкротстве.

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Тысячи компаний по одному адресу

Согласно публичным данным, из реестра были удалены 1261 компания, связанная с адресом на проспекте Рявала в центре Таллинна; с ними связывают около €13 млн налогового долга. По адресу Sepapaja 6 в районе Ласнамяэ зарегистрировано более 5 тыс. компаний. Еще 1185 компаний, по данным ERR News, формально работают из трехкомнатной квартиры на улице Сакала в центре Таллинна.

Арбитражный управляющий Вилльяр Кяхари описал типичный порядок действий: налоговые долги, исполнительные производства и несданные годовые отчеты, после чего меняются состав правления, адрес, владелец и конечный бенефициар. Представители службы по вопросам неплатежеспособности и арбитражные управляющие отмечают, что передача компании с долгами другому лицу не устраняет ответственности, а государственная пошлина за подачу заявления о банкротстве ниже.

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