В Эстонии Инспекция труда сообщила о резком росте числа трудовых споров: за первые 10 месяцев года в комиссии по трудовым спорам было подано 2593 заявления. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года таких заявлений было 1516, сообщает ERR News.

Нагрузка на комиссии

В инспекции работают восемь председателей комиссий по трудовым спорам — столько же, сколько было как минимум на протяжении последнего десятилетия. По расчетам генерального директора ведомства Каири Саареп, на одного председателя приходится 324 заявления, тогда как предельным годовым количеством для рассмотрения она назвала 300 дел.

Эстонское законодательство предусматривает рассмотрение трудовых споров в течение 45 календарных дней. Саареп предупредила, что неспособность комиссий соблюдать этот срок может лишить процедуру ее основного назначения — быть быстрой и простой альтернативой судебному разбирательству. Инспекция добивается финансирования еще одной должности председателя комиссии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более сложные заявления и документы с ИИ

Среди причин роста числа и сложности дел ведомство называет неопределенную экономическую ситуацию и увеличение количества споров, связанных с увольнениями. Почти четверть всех дел касается граждан третьих стран, то есть государств за пределами ЕС и Европейской экономической зоны. Такие заявления часто связаны с невыплатой заработной платы и трудностями со сбором доказательств.

Дополнительную нагрузку создает использование искусственного интеллекта при подготовке заявлений. По словам Саареп, типичное заявление может занимать одну или две страницы формата А4, однако документы, созданные с помощью ИИ, иногда насчитывают от 50 до более чем 100 страниц. Комиссии должны обработать весь этот объем до слушания.

Министр экономики и промышленности Лиина Вахтрас должна посетить Инспекцию труда в понедельник, чтобы обсудить возможные решения. Среди вариантов — финансирование еще одной должности председателя комиссии или другие меры по снижению нагрузки.

Читай нас в