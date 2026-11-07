В Эстонии почти 110 700 человек находятся в списках пациентов без постоянного семейного врача. За четыре года этот показатель вырос с 72 500, свидетельствует анализ Государственного аудиторского управления, о котором сообщает ERR News.

Ожидается, что число семейных врачей, выходящих на пенсию, превысит приток новых специалистов. Средний возраст врачей растет, а более половины тех, кто ведет списки пациентов, уже имеют возраст 60 лет или старше. По мнению Государственного аудиторского управления, Министерство социальных дел должно разработать систему с учетом долгосрочного дефицита кадров, поскольку проблему невозможно решить только подготовкой новых медиков.

Споры о модели

Глава Эстонской медицинской ассоциации Катрин Рехема считает, что модель, при которой каждый пациент закреплен за собственным семейным врачом, больше не работает должным образом. Она предлагает пересмотреть распределение обязанностей и передать немедицинские задачи медсестрам, ассистентам и другому вспомогательному персоналу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министр социальных дел Кармен Йоллер, которая сама является семейным врачом, не согласна с необходимостью менять модель. Она ссылается на исследования, согласно которым длительные отношения пациента с семейным врачом связаны с лучшим здоровьем и большей продолжительностью жизни.

Распределение врачей и подготовка кадров

Глава Эстонского общества семейных врачей Элле-Малл Садак заявила, что проблема заключается не столько в общем количестве квалифицированных врачей, сколько в их распределении. В стране работают почти 900 квалифицированных семейных врачей на около 780 списков пациентов, однако некоторые медики ведут несколько списков или работают неполный рабочий день.

В парламенте Эстонии рассматривают законопроект о специальных мерах для территорий риска и кризисных районов. Он может разрешить временные альтернативные форматы работы, в частности присутствие врача три или четыре дня в неделю и частичную дистанционную работу. В этом году в резидентуру по семейной медицине поступили рекордные 46 человек, однако подготовка такого врача длится четыре года.

Читай нас в