В Эстонии почти 10% потребностей в медицинской помощи не имеют финансирования — это около 300 тысяч случаев лечения. Об этом заявил новый руководитель Северо-Эстонского медицинского центра Ярно Хабихт, сообщает ERR News.

По его словам, важно учитывать, каких именно пациентов это касается, где они живут и в каких медицинских услугах нуждаются. Хабихт выразил обеспокоенность доступностью лечения, сославшись на последний отчет Государственного аудиторского управления Эстонии. В нем отмечается, что страна по-прежнему сталкивается с существенными проблемами доступа к медицинским услугам, а сроки ожидания превышают установленные нормы.

Расходы растут быстрее, чем доступность услуг

Финансирование системы здравоохранения Эстонии с 2019 года выросло на 70%, однако количество приемов пациентов сократилось. Хабихт объяснил, что часть средств направляется на медицинские технологии, обновление инфраструктуры, оборудование и зарплаты персонала.

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В то же время дорожает само лечение: на расходы больниц влияют цены на энергию и другие ресурсы, а также поставки медикаментов. По словам руководителя медцентра, повышение зарплат необходимо и для того, чтобы медицинские работники не уезжали в страны с более высокой оплатой труда, в частности в Финляндию и Норвегию.

Очереди к семейным врачам

Недавно аудит также сообщил, что почти 110,7 тысячи человек в Эстонии находятся в списках ожидания без постоянного семейного врача. Четыре года назад таких людей было 72,5 тысячи. Ожидается, что количество врачей, выходящих на пенсию, будет превышать число новых специалистов, а более половины семейных врачей, ведущих списки пациентов, уже имеют возраст 60 лет или больше.

Аудит пришел к выводу, что действующая модель финансирования здравоохранения является неустойчивой. Министр социальных дел Кармен Йоллер заявила о необходимости дополнительного финансирования, подчеркнув, что средства должны доходить до пациента. Бывшая министр Рийна Сиккут считает неизбежным политическое решение об увеличении налоговых поступлений на здравоохранение.

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