Профессиональные училища в Эстонии получают примерно вдвое меньше финансирования на одного ученика, чем учреждения общего образования. Из-за нехватки средств они не могут своевременно заменять устаревшее оборудование современными роботами, дронами и симуляторами, необходимыми для подготовки учащихся к работе, сообщает ERR News.

Доля расходов сокращается

Советник департамента общего и профессионального образования Министерства образования и науки Эстонии Аулика Рийзенберг заявила, что на профессиональное образование приходится около 5,5% общих расходов страны на образование. По ее словам, эта доля со временем сокращалась.

Директор Тартуского профессионального колледжа VOCO Райни Йыкс отметил, что учреждениям не нужно создавать производства в каждой школе, вместо этого необходимо современное учебное оборудование — роботы, дроны и симуляторы. Колледж уже сократил количество аудиторных часов и увеличил долю самостоятельного обучения, чтобы не превышать бюджет на зарплаты преподавателям.

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По словам Йыкса, дефицит финансирования уже повлиял на организацию обучения. Он также сообщил, что в этом году количество учащихся в VOCO стало самым высоким за десятилетие, однако они выражали недовольство необходимостью самостоятельно оплачивать часть стоимости спецодежды или учебных материалов.

Необходимость обновления программ

Рийзенберг подчеркнула, что изменения на рынке труда и распространение новых технологий, в частности искусственного интеллекта, требуют обновления содержания профессиональных программ и подходов к преподаванию. Работникам традиционных сфер, среди которых швейное дело, строительство и ремонт автомобилей, все чаще необходимы цифровые навыки и знания новых технологий.

Руководитель Таллиннского технологического колледжа Techno TLN Отт Пярна заявил, что учреждениям прикладного образования нужны значительные дополнительные инвестиции для модернизации учебных помещений и привлечения преподавателей, особенно по математике, естественно-научным и технологическим дисциплинам. Он также отметил, что около 70% выпускников основной школы в Эстонии продолжают обучение в общеобразовательной старшей школе, тогда как профессиональное образование выбирает слишком мало учащихся.

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