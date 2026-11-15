В эстонском Виймси, к северу от Таллинна, задержали восьмерых человек после попытки проникнуть в здание оборонной компании Threod Systems и устроить взрыв. Все задержанные являются жителями Латвии, сообщает ERR News.

Попытку нападения сорвала охрана

По данным прокуратуры Эстонии, инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в 3:06. Охрана Threod Systems вмешалась и сорвала попытку нападения, а компания не понесла значительного ущерба.

Задержания провели сотрудники эстонской Службы внутренней безопасности KAPO и Департамента полиции и погранохраны. Threod Systems производит дальнобойные разведывательные и ударные беспилотники.

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KAPO заявила о координации со стороны России

Генеральный директор KAPO Марго Паллосон заявил, что контрразведка подтвердила причастность Российской Федерации — государства-агрессора — к попытке нападения. По его словам, операцию координировало российское военное разведывательное управление ГРУ.

В сентябре в Таллинне сообщали о пожаре в офисе оборонного подрядчика Milrem. Его считали вероятным поджогом, совершенным по заказу российских спецслужб. ERR News также отмечает, что в последние месяцы объектами атак становились и другие предприятия оборонной промышленности Европы.

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