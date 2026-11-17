В Эстонии фиксируют рост числа случаев чесотки: семейный врач Пирет Роспу заявила, что ситуация приближается к масштабам эпидемии. Медики по всей стране сообщают о множестве случаев, в том числе среди целых семей и групп людей, сообщает ERR News.

Чесотка передается при тесном контакте

Чесотка часто поражает детей дошкольного возраста и других детей. По словам Роспу, это заболевание не является признаком плохой гигиены или бедности, поскольку передается при тесном контакте. Врач призвала родителей сообщать школьным медсестрам или учителям о подозрении на чесотку, чтобы другие семьи могли следить за возможными симптомами.

Лечение должны проходить не только члены семьи больного, но и все, кто близко контактировал с ним, даже если они живут отдельно. Речь идет, в частности, о нянях, партнерах или партнерах по борьбе. Одним из распространенных участков поражения являются промежутки между пальцами, а передача может происходить, в частности, когда люди держатся за руки.

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Почему лечение не всегда помогает

По данным врача, пациенты нередко обращаются за медицинской помощью лишь после того, как безрецептурные средства не дали результата или симптомы вернулись. Точная причина неудач лечения не установлена: клещи могли стать более устойчивыми к препаратам или пациенты могут не соблюдать инструкции.

Борьбу с чесоткой осложняет длительный инкубационный период. Люди могут лечить только тех, у кого уже есть симптомы, хотя другие близкие контакты могли заразиться, но еще не ощущать зуда. Для предотвращения повторного заражения необходимо тщательно очищать одежду, постельное белье, мягкую мебель и детские игрушки. Роспу подчеркнула, что все близкие контакты инфицированного человека должны начать применять лечебный крем в один день.

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