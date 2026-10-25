Комиссия по государственной службе Эсватини признала помощницу регионального регистратора актов гражданского состояния Нонгланглу Маламбе виновной в нечестности и коррупции по делу о незаконном оформлении документов на имя иностранца Вусимизи Дламини. Документы связывают с Вусимизи «Кэтом» Матлалой, сообщает TimesLIVE.

Ложные данные о матери

Согласно выводам комиссии, 12 февраля 2024 года Маламбе оформила свидетельство о рождении Эсватини для Вусимизи Дламини без предусмотренных законом первичных документов. В записи она ложно указала местную жительницу Темби Кристину Зулу матерью этого иностранца.

20 февраля 2024 года, через восемь дней, чиновница выдала на то же имя национальное удостоверение личности, обойдя установленные процедуры гражданской регистрации. Комиссия установила, что Маламбе использовала служебное положение и собственную учетную запись, чтобы внести ложные данные о родителях.

Во время дисциплинарного разбирательства Маламбе сначала не признавала вину, однако позже признала неправомерные действия. Комиссия отвергла версию об административной ошибке и пришла к выводу, что оформление документов было спланированной схемой.

Проверка после запроса Интерпола

Схему раскрыли после срочного запроса Интерпола относительно номера удостоверения личности Эсватини, выданного на имя Вусимизи Дламини. По свидетельству помощника национального регистратора Пхатизве Хлатшвайо, запрос касался человека, арестованного и обвиненного в Южно-Африканской Республике.

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Хлатшвайо проверил номер в системе и выяснил, что документ не был старым: его недавно обработал пользователь X1003. Последующий аудит связал эту учетную запись с Маламбе.

Проверка данных Темби Кристины Зулу показала, что Вусимизи не был указан среди ее детей. Зулу заявила комиссии, что потеряла свое удостоверение личности в клинике во время медицинского осмотра и не регистрировала в 2024 году никакого удостоверения для другого человека.

Заявления относительно Матлалы

Матлала ранее отрицал перед парламентским комитетом ЮАР, что имеет удостоверение личности Эсватини или пользуется фамилией Дламини. Он также заявлял, что следователи подбросили изображение документа на его телефон.

В то же время глава криминальной разведки ЮАР Думисани Хумало сообщил комитету, что судебно-технический анализ установил: изображение удостоверения было частью личной переписки Матлалы с женой. Сторона обвинения утверждает, что Матлала использовал этот документ, чтобы выдать себя за принца Эсватини при аренде роскошного дома в районе Уотерклуф-Ридж в Претории.

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