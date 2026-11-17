Исследователи Университета Осаки в Японии напрямую наблюдали необычное электронное состояние на границе между одноатомным слоем материала и металлом. Речь идёт о тяжёлом фермионном состоянии, при котором электроны ведут себя так, будто обладают значительно большей массой. О результатах работы сообщает ScienceDaily.

Одноатомный слой на меди

Для эксперимента учёные создали контролируемый одноатомный слой иттербия и меди — YbCu₂ — на поверхности медного кристалла. Электронные свойства границы между этим слоем и подложкой они изучали с помощью синхротронного излучения.

Измерения показали, что электроны, локализованные в ультратонком слое, взаимодействуют с подвижными электронами проводимости в медной подложке. Именно это взаимодействие вызвало тяжёлое фермионное поведение электронов.

Два разных состояния

Эксперимент выявил два тяжёлых фермионных состояния. Одно из них существовало преимущественно в двумерном атомном слое, а другое распространялось за его пределы — в трёхмерный кристалл меди. Второе состояние стало первым прямым свидетельством тяжёлого фермионного поведения, порождённого взаимодействием через такой интерфейс между материалами.

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Авторы связали этот эффект с гибридизацией локализованных 4f-электронов иттербия в атомном слое и подвижных электронов проводимости в медной подложке. Результаты показывают, что сочетание материалов с различными электронными свойствами может создавать квантовые состояния, которые каждый из компонентов по отдельности не демонстрирует.

Возможности для квантовых материалов

Тяжёлые фермионные состояния связывают с необычными квантовыми эффектами, в частности с нетрадиционной сверхпроводимостью. Учёные считают, что границы между ультратонкими слоями и подложками могут стать инструментом для создания и контроля таких состояний. Следующие исследования могут быть сосредоточены на изменении структуры интерфейсов, электронных орбиталей и муаровых узоров, возникающих при наложении атомных структур.

Работа опубликована в журнале Communications Materials.

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