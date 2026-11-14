В уезде Имсил провинции Северная Чолла в Южной Корее стартовал 11-й фестиваль приготовления кимчи. Мероприятие проходит в тематическом парке Imsil Cheese Theme Park в преддверии традиционного сезона кимджан — периода заготовки кимчи на холодные месяцы, сообщает Korea Herald.

Участие зарегистрировали 300 команд

Фестиваль организовал уезд Имсил совместно с Imsil N Seasoning Village. Он начался в пятницу в 10:30 и продлится до воскресенья. Для участия в мастер-классах по приготовлению кимчи заранее зарегистрировались около 900 человек в составе 300 команд.

Организаторы предоставляют участникам предварительно засоленную капусту и подготовленные приправы. Посетители могут самостоятельно приготовить кимчи и забрать готовый продукт домой.

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Традиция заготовки кимчи

Кимджан — традиционная корейская практика приготовления больших объемов кимчи поздней осенью или в начале зимы. Семьи, родственники и соседи собираются вместе, чтобы готовить и делиться кимчи — одним из основных блюд корейской кухни.

Программа фестиваля также предусматривает вокальные конкурсы, розыгрыши призов и продуктовые палатки, где подают свежеприготовленное кимчи с отварной свининой. Представитель уезда Имсил заявил, что мероприятие призвано популяризировать местную продукцию и обеспечивать стабильные возможности сбыта и доходы для местных фермеров.

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