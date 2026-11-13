В Индии, в округе Диндори центрального штата Мадхья-Прадеш, 35-летний Раджендра Бараутия умер после взрыва самодельного устройства, которое ему передали как расгуллу. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

Взрыв у костра

Инцидент произошел во вторник, когда Бараутия находился у костра вместе с другими жителями деревни. По данным полиции, один мужчина принес устройство, а другой передал его пострадавшему, назвав расгуллой.

Расгулла — мягкий круглый индийский десерт в сахарном сиропе, который традиционно едят целиком. Полиция установила, что мужчиной, передавшим устройство, был Рамбхагат Бараутия. По данным The New Indian Express, он назвал предмет расгуллой.

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Сотрудница полиции Рекха Сингх заявила AFP, что устройство взорвалось во рту мужчины. Бараутию доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако он умер.

Устройства против диких кабанов

В некоторых сельских общинах такие самодельные устройства используют для убийства диких кабанов. Их изготавливают из шариков теста, наполненных порохом, который часто берут из фейерверков или карьеров. Они рассчитаны на взрыв, когда животное кусает приманку, и могут напоминать расгуллу.

Полиция задержала двух мужчин и предъявила им обвинения в виновном лишении жизни, не квалифицируемом как убийство. По словам Сингх, следствие выясняет, было ли намерение убить Бараутию или речь шла о шалости.

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