В Нью-Дели, Индия, монах BAPS Брахмавихари Свами во время саммита NDTV World похвалил индийского пилота flydubai Смита Маччхара за действия во время предполагаемой попытки захвата самолета. Свами заявил, что пилот помог защитить пассажиров и, по его убеждению, воплощает человечность.

Оценка действий пилота

Как сообщает NDTV World, Брахмавихари Свами сказал, что всякий раз испытывает сильные эмоции, когда слышит имя пилота. Он считает, что действия Маччхара спасли жизни и могли предотвратить серьезные международные последствия.

Свами является старшим монахом и представителем индуистской духовной организации Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, а также возглавляет храм BAPS Hindu Mandir в Абу-Даби. Он сообщил, что за пилота молились, и заявил о намерении провести в храме специальную церемонию для Маччхара, его семьи и близких, когда тот сможет приехать.

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Инцидент на рейсе в Тель-Авив

По данным издания, 30 сентября Маччхар получил тяжелые ранения во время инцидента со вторым пилотом на рейсе flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 пассажира. NDTV World пишет, что после инцидента в кабине экипажа пилот, несмотря на ранения, смог открыть дверь кабины. Это позволило пассажирам и членам экипажа удержать второго пилота и предотвратить возможный захват самолета.

Самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, а позднее пассажиры благополучно добрались до Израиля. По сообщению NDTV World, Маччхар проходит лечение в больнице в Объединенных Арабских Эмиратах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил пилота принять участие в праздновании Дня независимости Израиля, а президент Ицхак Герцог ранее пригласил его в страну для вручения президентской награды за гражданский героизм.

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