В Индии обсуждают модернизацию ВЭС с приростом мощности на 50% — OilPrice

В Индии производители ветротурбин обсуждают с властями штатов и федеральными властями план замены устаревших ветровых установок на более современные модели большей мощности. Такой подход должен увеличить мощность объектов без необходимости в дополнительных земельных участках, сообщает OilPrice.

Замена старых турбин

По словам генерального директора Индийской ассоциации производителей ветротурбин Адитьи Пьяси, современные установки могут заменить старые и менее эффективные турбины совокупной мощностью 8 ГВт. По оценкам ассоциации, переоснащение таких площадок способно увеличить их установленную мощность почти на 50%.

Помимо прироста мощности, модернизация должна сократить потребность в приобретении новых земель для ветроэнергетических проектов.

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Рост ветроэнергетики

Индия наращивает мощности ветровой и солнечной генерации. В 2025 году страна ввела рекордные 6,3 ГВт новых ветровых мощностей. В 2026 году объем новых установок, как ожидается, достигнет 8 ГВт, а к 2030 году ежегодный ввод может вырасти примерно до 14 ГВт, заявил исполнительный вице-председатель производителя турбин Suzlon Energy Гириш Танти.

Министр новой и возобновляемой энергетики Пралхад Джоши в августе заявил, что Индия достигла отметки 300 ГВт установленных неископаемых энергетических мощностей и уверенно движется к цели в 500 ГВт к 2030 году. Страна также планирует обязать государственные энергокомпании наращивать мощности по хранению энергии, чтобы сократить ограничения выработки возобновляемой генерации.

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