В Индии власти начали эвакуацию населения с восточного побережья перед ожидаемым выходом на сушу сильного циклона Мурасу. Уже эвакуировали около 2 тысяч человек, еще примерно 30 тысяч планируют эвакуировать, сообщает Channel NewsAsia.

Планы эвакуации

Управляющий директор Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Андхра-Прадеш Пракхар Джайн заявил, что эвакуация продолжается. Согласно прогнозу Метеорологического департамента Индии, Мурасу должен выйти на сушу в ранние часы вторника.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогноз для юго-востока

Циклон Мурасу сформировался над Бенгальским заливом — одним из основных регионов формирования тропических циклонов, которые вызывали опасные штормы на восточном побережье Индии. По прогнозу метеорологов, сильнее всего от непогоды могут пострадать штаты Тамилнад и Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.

Ожидается, что Мурасу будет менее интенсивным, чем циклон Арнаб, который обрушился на регион на предыдущей неделе. В результате Арнаба погибли шесть человек, а десятки домов и посевы были разрушены.

Читай нас в